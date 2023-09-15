Фото: Светлана ЛОГИНОВА.

Брянский ТЮЗ открыл 43-й театральный сезон премьерой военной драмы «Золушки Медового Спаса». Спектакль показали на сцене театра драмы имени Алексея Толстого в четверг,14 сентября. Премьера собрала ценителей театрального искусство, зрительский зал был полон.

Спектакль поставил заслуженный деятель искусств РФ Юрий Пахомов по пьесе нашего земляка, председателя Союза писателей России, члена Президентского Совета по правам человека Николая Иванова. Спектакль посвящен 80-летию освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков.

Фото: Светлана ЛОГИНОВА.

Постановка «Золушки Медового Спаса» повествует об истории строительства "Дороги мужества". Так называли железнодорожную ветку Старый Оскол - Ржава, которую построили в 1943 году накануне Курской битвы. 95 километров железнодорожной линии, по которой в два раза быстрее на фронт пошли боеприпасы и вооружение, проложили, несмотря на трудности, в рекордные 32 дня. В сутки строили по три километра линии. На долю 25 тысяч мобилизованных на стройку девушек-подростков и женщин выпала самая тяжелая часть строительства. Их еще называли босоногими Золушками, которые должны были успеть завершить свою нелегкую работу к Медовому Спасу. Об этом подвиге недавно сказал президент России Владимир Путин.

- Мы никогда не забудем, как яростно громили врага танкисты, пехота, летчики, саперы артиллеристы, - все кто бился за победу на Огненной дуге, - сказал Владимир Владимирович 23 августа на праздновании 80-летия Победы в Курской битве. - Среди них были и жители близлежащих сел, женщины, подростки, которые тоже совершили, казалось бы невозможное, практически за месяц под огнём врага они построили 95 километров железной дороги и доставка военной техники и боеприпасов к месту битвы стала в два раза быстрее.

Фото: Светлана ЛОГИНОВА.

Блестящая игра актеров, восхитительная передача характеров и образов каждого героя, костюмы, стилизованные под то время, вовлекали зрителей в эмоциональный, насыщенный сюжет. Каждый в зале сопереживал, волновался, многие не могли сдержать слез. По окончании спектакля зал взорвался бурными аплодисментами. Участникам постановки вручили цветы. С особой теплотой благодарили актеров и постановщиков спектакля.

- Постановка тронула до слез, - расказала "КП-Брянск" жительница областного центра Ирина. - Мастреское переплетение современности и военного времени. Стоит посмотреть спектакль всей семьей.

Фото: Светлана ЛОГИНОВА.

В зрительском зале также присутствовал и сам автор пьесы - Николай Иванов. Он тепло поблагодарил весь коллектив театра за представленный спектакль.

- Мне часто доводится бывать "за ленточкой", фактически на линии боевого соприкосновения, на точке 0, - сказал Николай Федорович. - Там в речи русских воинов не прижилось ни одного иностранного слова! Там звучит только русская речь, и значит, - мы победим!

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