Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

На улицы Брянска выйдут еще 19 новых троллейбусов. Пассажиров будут перевозить 17 «Адмиралов» и два вологодских «Авангарда». Позитивной новостью накануне празднования 80-летия освобождения города от немецко-фашистских захватчиков поделилися губернатор Брянской области Александр Богомаз на своей странице ВКонтакте.

Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

- На линии уже работают 36 новых машин, с учетом сегодняшних их будет 55, а оставшиеся 45 пополнят троллейбусный парк до конца года, - рассказал глава Брянского региона.

Большая программа модернизации городского общественного транспорта включает в себя не только новые 100 троллейбусов, но и строительство тяговых подстанций, капремонт кабельных линий и контактной сети.

- По обновлению транспорта у нас проведена колоссальная работа: с 2017 года закуплено 650 единиц, из них 596 автобусов (260 — городу Брянску) на общую сумму более 4 миллиардов рублей, - рассказал Александр богомаз. - При этом семь лет назад в автопарке средний возраст автобусов и троллейбусов был более 15 лет, а сегодня это современные, безопасные и комфортные машины.

Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

Средняя заработная плата водителя составляет почти 55 тысяч рублей. А это в два с половиной раза больше, чем семь лет назад. Работу по модернизации транспорта продолжают.

- Поздравляю с сегодняшним знаковым событием и водителей, и пассажиров и желаю безопасных дорог и комфортных рейсов! – сказал брянский губернатор. - В добрый путь!