В Брянске проведут турнир по футболу памяти Якова Зигерова

Фото: пресс-служба Брянской городской администраци.

В Брянске16-17 сентября проведут межрегиональный турнир по футболу памяти Якова Зигерова. Событие состоится на стадионе «Спартак». Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Его участниками станут юноши 2010 года рождения. Соревнования посвятят памяти председателя областного совета ДСО «Спартак» 50-60 годов, вратаря футбольной команды «Спартак» (Брянск), участника Великой Отечественной войны Якова Михайловича Зигерова.

На поле встретятся девять команд юных футболистов из Брянска, Курска, Белгорода, Орла, Калужской области и Дятьково. К стати. Год назад на турнире победили брянские спартаковцы. Которые опередили две калужские команы.

Возрастное ограничение – 6+