В Брянске росгвардейцам передали 20 спецмашин

Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

В Брянске 17 сентября росгвардейцам передали 20 единиц автомобильной и специальной техники. Событие состоялось в день празднования освобождения Брянщины от немецко-фашистких захватчиков. Об этом сообщает губернатор Брянской области Александр Богомаз на своей странице ВКонтакте.

Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

Это специальные бронированные машины «Тигр» и «Патруль», автомобили «УАЗ», пикапы и снегоболотоходы. Они предназначены для выполнения служебно-боевых задач.

Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

- Уже больше полутора лет Брянская область находится на передовой, - сказал Александр Богомаз. - Сотрудники Росгвардии, проявляя профессионализм, решительность, мужество и героизм, выполняют поставленные задачи по защите государственной границы и жителей региона, участвуют в мероприятиях по пресечению попыток проникновения на территорию Российской Федерации и ликвидации украинских диверсионно-разведывательных групп.

Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

С начала специальной военной операции больше 60 военнослужащих и сотрудников Управления Росгвардии по Брянской области награждены государственными наградами. Полковник полиции Андрей Анатольевич Фроленков отмечен высшей государственной наградой - звездой Героя России.