Брянское «Динамо» обыграло «Калугу» в серии пенальти

Фото: официальный сайт ФК "Динамо Брянск".

Брянское «Динамо» в третьем раунде Пути регионов FONBET Кубка России обыграло «Калугу» в серии пенальти. Матч проходил на стадионе «Динамо» 13 сентября. Брянские футболисты победили со счетом 5:4. Об этом сообщают на официальном сайте ФК «Динамо Брянск».

Таким образом, брянское «Динамо» продолжило путь к кубку России. Через две недели «Динамо» у себя дома примет в рамках кубкового турнира команду из первой лиги. Соперника определит жеребьевка 15 сентября.

Следующий матч на стадионе «Динамо» пройдет 17 сентября. Брянские футболисты сыграют с ульяновской «Волгой». Матч начнется в 17:00.

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