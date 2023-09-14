Брянские эксперты выразили свое мнение по поводу Единого дня голосования

Фото: Евгения ГУСЕВА.

В прошедшие выходные в 85 регионах нашей страны завершились выборы. В 21-ом регионе прошли выборы губернатора, в 20-ти – выборы в законодательные собрания. Они охватили 45 миллионов избирателей, то есть почти половину избирателей нашей страны.

Явка избирателей была высокой. в 43,5%, которая значительно выше по сравнению с прошлым годом, когда явка составила 35%. В кандидаты всех уровней выдвинулось 85 тысяч человек от 20-ти политических партий, а доля зарегистрированных кандидатов всех уровней составила 95%. В выборах высших должностных лиц участвовало 94 кандидата от 12-ти политических партий. Конкуренция была 4-5 кандидата на место главы региона и более 5 кандидатов боролись за место в законодательных собраниях разного уровня.

На выборах высших должностных лиц, глав регионов, победило 19 представителей «Единой России» с результатом более 70% голосов. В 20-ти выборах в заксобрания «Единая Россия» везде имеет большинство и по итогу 812 депутатов. В выборах в заксобрания административных центров регионов также победила «Единая Россия», из 506 разыгрываемых мандатов 406 получили единороссы.

Своим мнением по поводу результатов Единого дня голосования и безусловной победы «Единой России» поделились брянские участники федерального «Экспертного клуба».

Ректор БГИТУ Валерий Егорушкин считает, что на прошедших выборах «изыски» вроде кандидатов-двойников или ярких перформансов вызывали, скорее, раздражение и неприятие, а не выполняли отведённую им роль.

- Нынешний электоральный цикл не принес сенсаций, он был конструктивным, сдержанным, собранным, - сказал Валерий Алексеевич. - Результаты его были вполне предсказуемы и, полагаю, они в полной мере соответствуют чаяниям избирателей.

Заместитель председателя Общественной палаты Брянской области Максим Попов считает, что «важный момент прошедших выборов, который многие аналитики упускают – это серьезнейший контроль за электоральным процессом со стороны политических партий и общественности».

- Пожалуй, такого массового и профессионального наблюдения ещё не было, - отметил максим Анатольевич. - И это мощный фактор легитимации как самого процесса, так и результатов выборов. Десятки тысяч простых людей, рядовых граждан имели возможность лично увидеть, как проходят выборы.

Также эксперт обратил внимание на неплохую подготовку наблюдателей. Это, по его мнению, позволило исключить любые ошибки, недопонимания в режиме онлайн.

- Надеюсь, интерес к выборам у общественности не ослабнет, и армия общественных наблюдателей будет продолжать следить за законностью и прозрачностью электоральных процедур, - сказал максим Попов.

Аналитик консалтинговой компании GSA, колумнист Forbes Юрий Лобунов отметил, что для некоторых оказалось неожиданностью, что КПРФ на нынешнем едином дне голосования сдала позиции в региональных заксобраниях.

- Но я давно твержу, что уход от идеи социальной справедливости в марксистском ее понимании ради электоральных успехов – ошибочная концепция, - сказал Юрий Николаевич.

Также эксперт говорит о том. что «коммунисты боролись против расширения дорожной сети ради интересов жителей одного-двух домов. Выступали против создания промышленных и сельскохозяйственных предприятий. То есть, вели деятельность, прямо противоречащую и теории, и практике коммунизма».

- В регионах коммунисты норовили скандалить, и сами же попадали в скандалы, - говорит Юрий Лобунов. - В результате все «леваки», сторонники коммунизма, марксизма, социализма отшатнулись от КПРФ. А для протестного электората идеи и харизма коммунистов оказались не убедительными.

По мнению эксперта, «если положение не изменится, можно прогнозировать дальнейшую деградацию КПРФ, место которой займет одна из молодых левых, социально-демократических партий».

Директор ГАУ "ЦГТ БО" Сергей Сергиенко считает, что «официальные лица и более-менее конструктивные критики поостереглись высказываться в выборах с ястребиных позиций.».

- Только пустившиеся во все тяжкие беглые предатели Родины пытались поднять мутную волну дискредитации, но и они не привели ни одного аргумента кроме «плохо, потому что плохо», - сказал Сергей Александрович.- Пожалуй, отказ от попыток дискредитации говорит, что на Западе признали их бесперспективность.

Но, по мнению эксперта, «враги внимательно следят за ситуацией в России и будут использовать каждую возможность, каждую нашу ошибку для раскачивания ситуации».