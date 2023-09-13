В Брянской области знаменитые баскетболисты проведут мастер-классы

Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

В Брянской области знаменитые баскетболисты - бывший форвард, капитан сборной России, чемпион Европы, Заслуженный мастер спорта России Сергей Моня и наш земляк, чемпион России, заслуженный мастер спорта России, один из символов российского баскетбола Виталий Фридзон проведут мастер классы для юных спортсменов. Об этом сообщает губернатор Брянской области Александр Богомаз на своей странице ВКонтакте.

Мастер-классы они покажут не только в областном центре, на арене Дворца единоборств имени Артема Осипенко, но и в Клинцах, на родине Виталия Фридзона.

Глава брянского региона встретился со спортсменами.

- Рассказал о том, как у нас организована работа со спортсменами и тренерами, о системе премирования за достижения не только на соревнованиях российского и международного, но и областного уровня, - рассказал Александр Богомаз. - Обсудили, как можно повысить уровень игры нашей баскетбольной команды - для этого и нужны мастер-классы от звезд