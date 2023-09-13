В Брянске прошла региональная Коллегия энергетиков

Фото: ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго».

В филиале ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» и ООО «БрянскЭлектро» состоялась региональная Коллегия, на которой были подведены итоги деятельности энергопредприятий за 1 полугодие 2023 и определены первоочередные задачи до конца 2023 года.

Участие в мероприятии приняли – куратор филиала, начальник Департамента эксплуатации ПАО «Россети Центр» Роман Румянцев, и.о. директора энергопредприятий Федор Капшуков, руководители подразделений, служб и районов электрических сетей.

В ходе совещания были подведены промежуточные результаты производственной деятельности. Обсуждались вопросы реализации мероприятий по снижению аварийности в электросетях, обеспечения надежного бесперебойного энергоснабжения потребителей. В ходе встречи участники Коллегии также подробно обсудили подготовку к осенне-зимнему периоду, пути сокращения потерь электроэнергии, аспекты технологического присоединения к сетям компании, реализацию мероприятий по охране труда и профилактике травматизма.

Особое внимание уделили реализации комплексной программы по защите энергообъектов и персонала, работающего на приграничных территориях. Еще одной темой повестки дня стали мероприятия, посвященные «Году молодого специалиста» и привлечение к работе в энергокомпании мотивированных молодых специалистов.

Заместитель Губернатора Брянской области Николай Симоненко, выступивший на мероприятии, отметил высокий профессионализм персонала энергокомпаний, который готов выполнить любую поставленную задачу для обеспечения жителей региона надежным и качественным энергоснабжением, правительство региона высоко оценивает вклад сотрудников предприятий в развитие не только энергетики, но и вклад в инфраструктурную деятельность.

Николай Симоненко вручил лучшим сотрудникам награды Губернатора Брянской области.

Подводя итоги Коллегии Федор Капшуков отметил, что главной задачей 2023 года является достижение всех плановых показателей и у коллективов энергетиков все для этого есть - профессионализм сотрудников, производственный опыт, желание и возможности.