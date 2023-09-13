Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске отремонтировали спортзал и бассейн в гимназии №6. Капитальный ремонт шел с марта по август, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

В здании сменили кровлю, окна, в спортзале уложили новый пол. Также заменили системы отопления и вентиляции, электрика, вокруг чаши с водой – теплый пол.

Кабинет медицинского работника сделали так, что с рабочего места виден бассейн с купающимися детьми.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В чашу бассейна набрали все 70 кубометров воды. Уже составляют графики его посещения. На этой недели специалисты Роспотребнадзора проверят качество воды. Чтобы дать разрешение на купание ребят. Дети постоянно будут под контролем медработника и инструктора по плаванию.

Капитальный ремонт бассейна провели по программе «Модернизация школьных систем образования».