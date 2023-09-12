Фото: пресс-служба правительсвта Брянской области.

В Брянске 55 лет назад открыли первый в России памятник воинам-водителям. Монумент соорудили в память о водителях, погибших на дорогах войны. Авторы памятника - скульптор Г. Ф. Мовчун, архитектор А. А. Гайдученя. Памятник возвели на средства брянских автотранспортных организаций и дорожных предприятий. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Памятник установили на месте, где в 1943 году сформировали 18-ю автомобильную бригаду. Отсюда на фронт уходил автомобильный батальон, укомплектованный водительским составом и автопарком предприятий Брянска. Он прошел боевой путь до Одера. По этой же дороги в наш город пришли советские воины-освободители.

По многолетней доброй традиции, проезжая мимо памятника, автомобилисты звуковым сигналом чтят память павших в годы Великой Отечественной войны.