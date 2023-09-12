Брянск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Брянск
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество12 сентября 2023 8:23

В брянском Новозыбкове участник СВО женился во время отпуска

Артем и Арина Дмитренок укрепили свою любовь узами брака
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: "Маяк32".

Фото: "Маяк32".

В брянском Новозыбкове участник СВО женился во время отпуска. В местном ЗАГСе свои отношения узаконили Артем и Арина Дмитренок. Об этом сообщает издание «Маяк32».

Молодоженов поздравили родные, близкие друзья. Среди них были и почетные гости из городской администрации.

Артем и Арина поженились через три года после знакомства. Свою нынешнюю жену парень встретил в аптеке. Арина-фармацевт.

В сентябре 2022 года Арина проводила Артема на СВО. Но как только мужчина пришел в отпуск, они сразу же подали заявление в ЗАГС. Они поняли, что созданы друг для друга и дальше по жизненному пути готовы идти только вместе.

Общество: КипрКАРТИНА ДНЯ