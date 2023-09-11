В Брянске строители Славянского моста «выходят» из Десны

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске строители Славянского моста постепенно поднимаются над рекой Десной. 11 сентября завершат бетонирование последних трех из шести колонн опоры №6. об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

- Опалубка каждой вмещает 20 кубометров бетона, - поясняют в мэрии города. - Его заливают послойно — по семь кубометров, а затем раствор вибрируют, чтобы в колоннах не было холодных швов. Поэтому перед мостостроителями стоит задача забетонировать все три конструкции именно сегодня. Тогда колонны будут по-настоящему монолитными.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Как только бетон станет прочным, строители начнут вязать арматурный каркас для ригеля. Он соединит все шесть колонн. Затем на ригель можно будет укладывать балки — 36 штук на два пролета моста.

Длина Славянского моста – 270 метров. Объект возводят по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».