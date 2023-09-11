Первого губернатора Брянщины Юрия Лодкина наградили памятной медалью

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Первого губернатора Брянской области Юрия Лодкина наградили памятной медалью «80 лет освобождения города Брянска.1943-2023». Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Награду Юрий Евгеньевич получил за большой вклад в развитие города. Приказ о награждении подписала глава Брянска Марина Дбар.

Юрий Лодкин родился в Дятькове. Во время Великой Отечественной войны за связь семьи с партизанами Юрий вместе с мамой попал в фашистский концлагерь в Литве, где провел около полутора лет.

Свой профессиональный путь начал в Дятьковской районной газете. Работал журналистом информационного агентства ТАСС. А потом, в 1993 году, благодаря поддержке населения, уверенно победил на первых в истории области всенародных выборах руководителя региона.

Почетный гражданин Брянской области Юрий Лодкин и сегодня следит за событиями в жизни региона. Минувшей весной брянскому политику исполнилось 85 лет.