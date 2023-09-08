Вокзал был поврежден обломками дрона. Фото: Карты Google

Очередную атаку украинских беспилотников подавили российские системы обороны в небе над Брянском. Об этом сообщил в своем канале губернатор Александр Богомаз. Это не первая атака за день. Ранее уже беспилотники сбили над промышленным зданием. Сейчас же пострадал один из корпусов железнодорожного вокзала.

В Брянске сбили беспилотник на подлете к вокзалу

В семь часов вечера губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о пресечении очередных атак украинских террористов на регион. Системы ПВО сбили беспилотник самолетного типа на подлете к городу. Пострадавших и повреждений нет.

Еще один беспилотник над городом подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. Пострадавших нет. Как сообщил губернатор, в результате падения обломков летательного аппарата в одном из зданий железнодорожного вокзала Брянск I частично повреждено остекление.

Также Богомаз поблагодарил специалистов, работающих в ПВО, за профессионализм.

Последствия попадания дрона в вокзал Брянска

Как рассказывают очевидцы, из-за падения подавленного средствами РЭБ дрона в здании вокзала были разбиты стёкла. Серьезных разрушений нет. Пострадала также привокзальная площадь. Люди не пострадали. Однако, власти приняли решение удалить их из здания для безопасности.

Накануне 7 сентября также была предпринята попытка атаки на брянский вокзал.

Эвакуация людей с вокзала в Брянске 8 сентября

Из-за поврежденных стекол руководство вокзала и правоохранительные органы приняли решение эвакуировать пассажиров из здания. Это было сделано в целях безопасности. . Оперативные и экстренные службы продолжают работать на месте ЧП.

В этот день несколькими часами раньше в Брянске был подавлен еще один беспилотник, во время его падения обломки попали в административное здание. В результате произошло возгорание. На месте работали пожарные расчеты.