Вокзал был поврежден обломками дрона. Фото: Карты Google
Очередную атаку украинских беспилотников подавили российские системы обороны в небе над Брянском. Об этом сообщил в своем канале губернатор Александр Богомаз. Это не первая атака за день. Ранее уже беспилотники сбили над промышленным зданием. Сейчас же пострадал один из корпусов железнодорожного вокзала.
В семь часов вечера губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о пресечении очередных атак украинских террористов на регион. Системы ПВО сбили беспилотник самолетного типа на подлете к городу. Пострадавших и повреждений нет.
Еще один беспилотник над городом подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. Пострадавших нет. Как сообщил губернатор, в результате падения обломков летательного аппарата в одном из зданий железнодорожного вокзала Брянск I частично повреждено остекление.
Также Богомаз поблагодарил специалистов, работающих в ПВО, за профессионализм.
Как рассказывают очевидцы, из-за падения подавленного средствами РЭБ дрона в здании вокзала были разбиты стёкла. Серьезных разрушений нет. Пострадала также привокзальная площадь. Люди не пострадали. Однако, власти приняли решение удалить их из здания для безопасности.
Накануне 7 сентября также была предпринята попытка атаки на брянский вокзал.
Из-за поврежденных стекол руководство вокзала и правоохранительные органы приняли решение эвакуировать пассажиров из здания. Это было сделано в целях безопасности. . Оперативные и экстренные службы продолжают работать на месте ЧП.
В этот день несколькими часами раньше в Брянске был подавлен еще один беспилотник, во время его падения обломки попали в административное здание. В результате произошло возгорание. На месте работали пожарные расчеты.