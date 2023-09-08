День рождения сети «Стейк & Бургер»: мастер-классы от бренд-шефа, интерактивы и опен-эйр. Добро пожаловать в Хмелево!

Фото предоставлено пресс-службой АПХ "Мираторг"

В этот день жители Брянска и гости города приглашаются на праздничную программу в самую первую бургерную, открытую семь лет назад в производственном комплексе агрохолдинга «Мираторг» в выгоничском селе Хмелево.

Для желающих приобщиться к культуре производства и потребления лучших бургеров из мраморной говядины высоких грейдов, в том числе – сухого вызревания Dry Aged – от Брянского автовокзала будут курсировать специальные бесплатные автобусы.

В Хмелево с автовокзала: 12:15, 12:45, 13:30

Из Хмелево до автовокзала: 16:00, 18:00, 18:30

В программе Дня рождения «Стейк & Бургер» - розыгрыши призов, интерактивы на знание особенностей приготовления мраморной говядины, всевозможные развлечения и выступление кавер-группы с популярными хитами.

Хит программы – сольное выступление бренд-шефа «Мираторга» Сергея Гриднева. Он лично проведёт мастер-класс по приготовлению стейков из мраморной говядины на 6-метровом мангале и два мастер-класса для детей по приготовлению самого популярного бургера «Родео». Участие в мастер-классах – бесплатно для всех желающих. Начало – 13:30.

Обязательно записаться на мастер-классы по форме.

О фирменных бургерных «Стейк & Бургер»

Первая бургерная сети была открыта в 2016 году. Сейчас сеть насчитывает 38 заведений в 7 регионах России. Для приготовления бургеров и стейков используется только охлаждённая говядина высоких грейдов, в том числе – сухого вызревания Dry Aged. Бургеры от «Мираторга» - в хорошем смысле слова «тяжёлые»: только одна мясная котлета весит около 150 граммов. Овощные и другие ингредиенты для бургеров – только собственного производства. Булочка бриошь выпекается на собственной Фабрике-кухне «Мираторга». По желанию посетители могут выбрать степень прожарки мяса – от medium rare до well done, добавить или убрать из бургера какие-либо ингредиенты или соусы.

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Ограничение: 6+.