Брянские эксперты выразили свое мнение по поводу изучения российскими студентами «Основ российской государственности»

Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ.

С 1 сентября в российских вузах запустили курс «Основы российской государственности». Его будут вести на первом курсе образовательных программ бакалавриата и специалитета.

О введении этого курса президент Владимир Путин объявил в декабре 2022 г. на Госсовете, посвященном молодежной политике. Его разрабатывали в рамках проекта «ДНК России» совместно с обществом «Знание» и Минобрнауки. В разработке приняли участие более 7 тысяч ученых из 600 российских университетов и исследовательских институтов. "Основы российской государственности" направлены на совершенствование социально-гуманитарной подготовки студентов российских вузов. В основу нового курса положен принцип междисциплинарности, то есть в нем соединены элементы философии, политологи, социологии, истории, юриспруденции, экономики, культурологии и психологии. Предмет состоит из 5 разделов: «Что такое Россия?»; «Российское государство-цивилизация», «Российское мировоззрение и ценности российской цивилизации», «Политическое устройство России», «Вызовы будущего и развитие страны».

Своим мнением по поводу важности введения курса «Основы российской государственности» в вузах региона поделились брянские участники федерального «Экспертного клуба».

Ректор БГИТУ Валерий Егорушкин уверенно сказал о том, что интергативные, междисциплинарные курсы необходимы в любой сфере знаний.

По мнению эксперта, вчерашний школьник приходит в условно «технический» вуз с неплохим знанием истории, некоторыми познаниями в обществоведении, общими представлениями в области политологии, философии, культурологии. В условно «гуманитарных» вузах положение со знаниями отдельных предметов лучше, но вот того, о чём говорил Ломоносов – интеграции знаний в единое, целостное и непротиворечивое представление о реальности остро не хватает.

- Именно поэтому курс «Основы российской государственности» необходим, необходим сугубо методически – чтобы объединить пропедевтические, собственно, знания в общую картину, - сказал Валерий Алексеевич. - Без этого мировоззрения, миропонимания, целостного представления о действительности не сформировать.

Заместитель председателя Общественной палаты Брянской области Максим Попов считает, что этот курс важен не только как академическая дисциплина, но как социальное явление, как инструмент, позволяющий зафиксировать единые понятия и представления о мире. Без этого краеугольного камня изучение любых предметов и наук окажется профанацией.

- Особенно важно, что, казалось бы, гуманитарный курс введен для всех специальностей и специализаций,- сказал максим Анатольевич. - Это позволит сформировать единый базис, на основе которого можно углублять свои знания, получать профессиональные умения и навыки.

Аналитик консалтинговой компании GSA, колумнист Forbes Юрий Лобунов отметил, что цель курса – подготовка высококвалифицированных специалистов для народного хозяйства, науки и культуры, формирование у них марксистско-ленинского мировоззрения и коммунистической сознательности, воспитание высоких гражданских качеств.

- Курс может быть только подспорьем, картой, путеводителем, компасом, - считает Юрий Николаевич. - Но он будет выполнять эту свою роль только в том случае, если объективная общественно-политическая реальность будет совпадать с предложенным в курсе прочтением.

Директор Брянского городского лицея №1 имени А. С. Пушкина Юрий Клюев считает что, курс «Основы российской государственности» необходим и востребован.

- И, надеюсь, его методическое обеспечение позволит вполне эффективно вводить узких специалистов в единое культурное и общественно-политическое пространство нашей страны,- сказал Юрий Александрович.