Какую опасность представляют для животных бактерии рода Протей

Фото: Брянский филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Промышленные технологии содержания продуктивных животных подразумевают наличие большого поголовья на ограниченной площади, снижение подвижности животных, тесный контакт, что способствует распространению патогенных микроорганизмов среди стада. Одними из проблемных микроорганизмов на ветеринарных и животноводческих объектах являются бактерии рода Протей (от латинского proteus). Что представляют собой бактерии семейства протей и чем они опасны отвечает ветеринарный врач отдела бактериологии Брянской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» Елена Симонова.

Общие сведения

Фото: Брянский филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Род Proteus – один из трех наиболее старых родов семейства Enterobacteriaceae, представлен аэробами и иногда факультативными анаэробами. Он весьма многочисленен и насчитывает несколько видов: P. vulgaris, P. mirabilis, P. myxofaciens, Р. penneri и другие. Все они являются представителями условно-патогенной микрофлоры. Обитают в кишечнике многих видов позвоночных и беспозвоночных животных.

Какие виды чаще всего выделяют у животных

Наибольшее значение в ветеринарной бактериологии имеют два вида, это P. vulgaris и P. mirabilis. Количество обнаруживаемых Proteus mirabilis рассматривают как показатель фекального загрязнения, а Proteus vulgaris — как показатель загрязнения объекта органическими веществами.

Заболевания, вызываемые бактериями рода Протей

В небольшом количестве бактерии всегда присутствуют в желудочно-кишечном тракте животного. При снижении резистентности (устойчивость к противомикробным препаратам) происходит повышение вирулентности (количественная характеристика патогенности) Протея, и тогда они могут вызывать гнойно-воспалительные процессы различных систем организма животного. Представители рода Proteus способны вызывать и поддерживать гнойно-воспалительные процессы в ранах, присутствовать в раневом экссудате (жидкость, выделяющаяся в поврежденные ткани при воспалении). Доказано, что Протеи являются причиной конъюнктивитов у животных. При воспалительных процессах наружного, среднего и внутреннего уха, особенно при хроническом течении, выделяют ассоциации грамм отрицательных микроорганизмов (условно патогенные бактерии, способные вызвать воспалительные процессы при определенных условиях), куда входят и представители рода Proteus.

Протеи вызывают воспалительные процессы желудочно-кишечного тракта – своей «привычной» среды обитания, сопровождающиеся расстройством его моторной и секреторной функций.

Методы диагностики

Основной метод выявления протейной инфекции — бактериологический, то есть использование биологических материалов для посева на дифференциально-диагностические среды. В случае обнаружения колоний Proteus и установления его патогенности методом биопробы, диагноз подтверждается. Материалом для посева могут служить испражнения, рвотные массы, гной, мокрота, ликвор, кровь свежий патологический материал. Лечение патологий у животных, возникающих от воздействия протея, необходимо проводить с помощью антибиотиков, чувствительность которых можно установить лабораторными методами.

Специалисты отдела бактериологии Брянской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ», выделяя из поступающего к ним патологического материала микроорганизмов рода Proteus, обязательно проверяют их патогенность. Для этого используют самый чувствительный метод – биопробу на белых мышах. И только культура, вызывающая гибель мышей, признается патогенной. Затем проводится определение оптимального набора антибиотиков, к которым чувствителен выделенный микроорганизм. Для удобства клиентов в ветеринарной аптеке Брянской ветеринарной клиники ФГБУ «ВНИИЗЖ» можно приобрести современные препараты для лечения различных кишечных заболеваний животных протейного бактериофага.

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