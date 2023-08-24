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Общество24 августа 2023 14:17

Ушел из жизни бывший сотрудник пресс-службы УМВД России по Брянской области Андрей Гапонов

Больше 17 лет он посвятил службе в органах внутренних дел
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области

Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области

В четверг, 24 августа, ушел из жизни бывший сотрудник пресс-службы УМВД Росиси по Брянской области Андрей Гапонов. Он находился на залуженной пенсии.

Больше 17 лет Андрей Юрьевич проработал в органах внутренних дел. Он стал одним из опытных сотрудников пресс-службы регионального ведомства. Андрей Гапонов всегда был в творческом поиске. Его отличали активность, креативная неуспокоенность. Он регулярно выезжал в служебные командировки, в том числе на территорию Северо-Кавказского региона.

В памяти коллег и друзей Андрей Юрьевич навсегда останется честным, доброжелательным человеком и сотрудником, готовым всегда прийти на помощь. Он в любой, самой сложной ситуации, мог помочь, подставить свое плечо.

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