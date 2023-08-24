Брянский шеф-повар Дмитрий Марченков показал свое мастерство на «Русском поле»

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Брянский шеф-повар Дмитрий Марченков показал свое мастерство на фестивале славянского искусства «Русское поле». Событие прошло 19-20 августа в музее-заповеднике «Коломенское». Об этом сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

На площадке «Национальная кухня» лучшие шеф-повара из регионов участвовали в кулинарной битве и показали мастер-классы. Достойно представил Брянщину шеф-повар ресторана «Инжир» Дмитрий Марченков. Приготовленные нашим земляком блюда пришлись по вкусу членам жюри и гостям фестиваля.

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Фестиваль «Русское поле» - это крупнейшее фольклорное мероприятие, которое объединило творческих людей, любящих историю России, ее песни, народные промыслы и декоративно-прикладное искусство, кулинарное мастерство.

Возрастное ограничение – 6+