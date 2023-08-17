Брянские эксперты выразили свое мнение по поводу информации из социальных сетей

Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Платформе Телеграм 14 августа исполнилось 14 лет. Уровень доверия россиян к различным видам СМИ серьезно разнится, но, по данным социологов, наиболее настороженное отношение сохраняется к социальным сетям и мессенджерам. Им не доверяет более трети россиян, что превышает долю тех, кто склонен верить информации из этих источников.

Своим мнением по поводу доверия к социальным сетям и актуальности информации, публикуемой в них, поделились брянские участники федерального «Экспертного клуба».

Ректор БГИТУ Валерий Егорушкин отметил, что по данным Фонда «Общественное мнение», более половины аудитории доверяет телевидению только в группе 60+. А люди 18–30 лет гораздо больше доверяют новостным сайтам, форумам, блогам, социальным сетям и мессенджерам.

Также эксперт говорит о том, что падает популярность телевидения. В 2015 году ему доверяли больше 60% респондентов.

- Не стоит обольщаться и считать, что «телевизор победил все остальные бытовые приборы», - говорит Валерий Алексеевич. - Информационное противостояние на всех площадках лишь разгорается, и нам всем придётся немало потрудиться, чтобы защитить истину и избавиться от потока фейков.

Заместитель председателя Общественной палаты Брянской области Максим Попов не считает, что пользователи интернета не доверяют новостям в социальных сетях или телеграм-каналах.

- Скорее, люди привыкли, что новость из одного источника ещё ничего не значит, и никто не торопится делать выводы или рассылать её друзьям и знакомым, - сказал Максим Анатольевич. - И лишь убедившись, что информация приходит из разных источников, включая официальные, её принимают на веру.

Аналитик консалтинговой компании GSA, колумнист Forbes Юрий Лобунов отметил, что, по данным Фонда «Общественное мнение», С 2015 года доверие к телевидению упало с 63 до 40%, а доверие к новостным сайтам выросло с 15 до 24%. Доверие к форумам, блогам, социальным сетям и мессенджерам подскочило более чем в четыре раза – с 4 до 17%. Каждый пятый взрослый россиянин вообще не смотрит телевизор. Новостная информация на телевидении время от времени вызывает недоверие у 60% респондентов, причём, у 23% – часто.

- Учитывая, что тенденция снижения доверия к «классическим» СМИ носит многолетний характер, можно прогнозировать, что и далее уровень доверия к информации из соцсетей и мессенджеров будет расти, - отметил Юрий Николаевич.

Директор Брянского городского лицея №1 имени А. С. Пушкина Юрий Клюев полностью разделяет мнение Президента РФ Владимира Путина о том, что те самые кишащие фейками соцсети, мессенджеры и каналы – это поле боя. И, борясь на нем, нужно не только обороняться, но и действовать наступательно.