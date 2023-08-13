Фото: Бежицкая районная администрация города Брянска.

В Бежицком районе Брянска прошла ярмарка выходного дня. Как и во всех остальных районах города, она открылась 12 августа. Об этом сообщают в Бежицкой районной администрации города Брянска.

Ярмарка заработала в 10 часов утра на украшенной красочными декорациями площади возле ДК имени Дмитрия Медведева . Здесь свою продукцию выставили сельхозпроизводители.

Фото: Бежицкая районная администрация города Брянска.

- Каждую субботу с 8.00 до 15.00 здесь можно купить овощи, фрукты, ягоды, мед, молочные и другие продукты напрямую от производителей, а значит, по приемлемой цене, - рассказали в Бежицкой районной администрации города Брянска.

Для горожан в этот день звучали песни в исполнении народного ансамбля русской песни "Отрада" дверца культуры имени Дмитрия Медведева.

Фото: Бежицкая районная администрация города Брянска.

Еще три такие же ярмарки в этот день начали работу в Советском районе - возле "Линии-1", в Володарском районе рядом со стадионом имени Брянских партизан и в Фокинском - около "Линии-2".

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