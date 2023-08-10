В Брянске останки революционера Игната Фокина перезахоронят на Центральном кладбище

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске останки революционера Игната Фокина перезахоронят в Советском районе на Центральном кладбище на Аллее Славы. Такое решение пиняли на совещании в Брянской городской администрации.

На Центральном кладбище также установят и памятник председателю Брянского уездного исполкома.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Уже разработали дорожную карту. В ней учли этапы архивных исследований, проектирования, проведения экспертиз, получения необходимых разрешений от профильных ведомств, процедура заключения контракта. Специалисты единогласно решили, что все нужно делать аккуратно и тщательно, с максимальным уважением к памяти известного земляка.

- Работы будут проведены с соблюдением всех законодательных норм, публично и открыто», - сказал на совещании первый заместитель главы Брянской городской администрации Сергей Антошин.

Лидер революционного движения на Брянщине, первый председатель Брянского уездного исполкома Игнат Иванович Фокин умер 13 апреля 1919 года. По воспоминаниям современников на похороны большевика в Семеновском сквере пришли больше двадцати тысяч человек.