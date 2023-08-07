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В Суземском районе обновляют систему водоснабжения. Работы в рамках программы «Чистая вода» национального проекта «Экология» проводят в селе Новая Погощь. На реализацию программы выделили 7,7 миллиона рублей. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Строители уже поставили 18-метровую водонапорную башню и огородили санитарную зону. Проложили 250 метров водонапорных сетей.

Продолжают делать охранную зону и прокладывать подъездные пути. Работы по контракту должны завершить в октябре этого года.