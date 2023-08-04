Брянские эксперты выразили свое мнение по поводу принятия Государственной Думой 500 законов

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН.

На прошлой неделе состоялось завершающее пленарное заседание весенней сессии Государственной Думы. За семь месяцев было принято 500 законов. Приоритетом в работе Госдумы, безусловно, была поддержка участников специальной военной операции и членов их семей. Для решения этой задачи принято 77 законов. Так, в частности, была выстроена единая система мер поддержки, введены льготы для участников специальной военной операции при поступлении в вузы, а также при переводе с платной формы обучения на бюджетную.

Другой приоритет - вопрос формирования единого правового поля в новых субъектах Российской Федерации. В этой части принято 54 закона. Речь идет о социальной защите, пенсионном обеспечении, охране здоровья, создании условий для развития бизнеса в новых субъектах РФ.

Продолжили депутаты работу и над противодействием санкциям: с начала специальной военной операции принято 192 закона.

Совместно с Правительством РФ реализовали больше 300 мер поддержки, больше 1 трлн рублей было направлено на поддержку граждан, предприятий и регионов.

Также были приняты законы, направленные на защиту прав и интересов граждан. Среди них: введение дополнительных мер защиты от финансовых мошенников, освобождение семей с двумя и более детьми от НДФЛ при продаже земли, если средства потом пойдут на улучшение жилищных условий, отмена комиссий за переводы между своими счетами в разных банках, ужесточение наказания для коллекторов. Все депутаты были едины в принятии таких инициатив, как законы о запрете продажи вейпов несовершеннолетним и о запрете смены пола.

По поводу важности принятых законов свое мнение выразили и брянские участники федерального «Экспертного клуба».

Ректор БГИТУ Валерий Егорушкин отметил, что самое важное во всей весенней сессии Госдумы – возвращение государственного суверенитета.

- Напомню, что принят ряд законов, освобождающих Россию от внешней зависимости, - сказал Валерий Алексеевич. - Так, прекращено действие в отношении России Устава Совета Европы и международных договоров с этой организацией. Кроме того, приостановлено участие России в договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений и денонсирован договор об обычных вооруженных силах в Европе. Запад лишился возможностей контроля в чувствительных сферах и прямого влияния на внешнюю и внутреннюю политику нашей страны.

Еще одним важным решением эксперт считает принятие закона, позволяющего российским акционерам перейти в российскую юрисдикцию, минуя иностранные структуры из недружественных стран. Это касается экономического суверенитета.

Директор ООО"ПРОЭКСПЕРТОЦЕНКА" -Депутат фракции (депутатского объединения) "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Брянский районный Совет народных депутатов шестого созыва (Председатель постоянного кометета позаконности и вопросам правопорядка) Александр Пронин считает наиболее важным пакет законов, касающихся воинского учета.

- Теперь принят закон о создании единого реестра военнообязанных, на основе которого будет создан реестр повесток, формируемый автоматически, - сказал Александр Александрович. - Введен запрет выезда из РФ граждан, подлежащих призыву на военную службу, с момента направления им повестки, призывникам также запрещается выезжать из России со дня, когда повестка размещена в реестре врученных повесток – «синдром Верхнего Ларса» снят полностью.

Согласен эксперт и с ужесточением ответственности за нарушение требований воинского учета, за непредставление в военный комиссариат списков граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, за неоказание содействия военным комиссариатам в их работе при объявлении мобилизации.

Александр Александрович уверен, что эти меры помогут навести порядок в работе военкоматов.

Аналитик консалтинговой компании GSA, колумнист Forbes Юрий Лобунов особенно поддержал Федеральный закон «О внесении изменения в статью 5 и приостановлении действия части 7 статьи 8 Федерального закона «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» и об особенностях осуществления официального статистического учета на территориях отдельных субъектов Российской Федерации».

- Закон позволяет Правительству России корректировать особенности доступа к официальной статистической информации, - поделился своим мнением аналитик.- И это перекрывает поток информации, которая могла бы использоваться против интересов Российской Федерации.

Директор Брянского городского лицея №1 имени А.С. Пушкина Юрий Клюев наиболее полезным считает закон о трудовом воспитании школьников.

- Появление правовой нормы об обязательном привлечении учащихся школ к общественно полезному труду позволит уже в среднесрочной перспективе изменить сами основы формирования мировоззрения подрастающего поколения, - сказал Юрий Александрович.