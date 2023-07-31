В Брянске капитально ремонтируют дорогу по улице Зеленой

Фото: управление автомобильных дорог Брянской области.

В Фокинском районе Брянска капитально ремонтируют дорогу по улице Зеленой. В порядок приводят участок от улицы Белорусской до улицы Перекопской. Работы ведут в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщают в управлении автомобильных дорог Брянской области.

Подрядчик установил бордюры, обустроил тротуары. На улице Зеленой положат новый асфальт, сделают новое наружное освещение. Установят новые дорожные знаки.

Капитальный ремонт планируют завершить в августе этого года.