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Общество31 июля 2023 12:19

В Брянске капитально ремонтируют дорогу по улице Зеленой

Работы ведут на участке от улицы Белорусской до улицы Перекопской
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: управление автомобильных дорог Брянской области.

Фото: управление автомобильных дорог Брянской области.

В Фокинском районе Брянска капитально ремонтируют дорогу по улице Зеленой. В порядок приводят участок от улицы Белорусской до улицы Перекопской. Работы ведут в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщают в управлении автомобильных дорог Брянской области.

Подрядчик установил бордюры, обустроил тротуары. На улице Зеленой положат новый асфальт, сделают новое наружное освещение. Установят новые дорожные знаки.

Капитальный ремонт планируют завершить в августе этого года.

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