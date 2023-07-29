Фото: пресс-служба Брянской епархии.

Под Брянском освятили памятник Святому князю Владимиру. Событие в честь 1035-летия Крещения Руси состоялось в поселке Октябрьский. Трехметровый бронзовый бюст с постаментом изготовили в рамках проекта «Аллея российской славы». Его установили и освятили священнослужители. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской епархии.

Событие объединило верующих местных жителей, паломников из Сельцо, Почепа и других городов региона.

На открытии и освящении памятника присутствовал протоиерей Василий Гелеван. После богослужения провели праздничный крестный ход вокруг храма. В завершении состоялся концерт.