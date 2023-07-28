В Брянске мэр города встретился с председателем Белорусского землячества Николаем Голосовым

Фото: Белорусское землячество на Брянщине.

В Брянске мэр города Александр Макаров встретился с председателем Белорусского землячества Николаем Голосовым. На встрече в городской администрации также присутствовал и заместитель Николая Голосова - главный редактор издания «Московский комсомолец в Брянске» Григорий Кожурин.

Представители землячества рассказали о работе своей организации, о сотрудничестве с различными организациями Брянска и области, о проводимых мероприятиях, о планах на будущее.

Николай Голосов сообщил Александру Макарову о проекте по установке памятных знаков на улицах Белорусской и Гомельской в Брянске и одновременно на улице Брянской в белорусских городах Гомель и Могилев. Председатель Белорусского землячества попросил помочь власти города в реализации этого проекта.

В итоге приняли решение о дальнейшем развитии связей между Брянском и братской Белоруссией.