Фото: Брянский областной методический центр «Народное творчество».

В Севске открыли выставку «Брянские художники - пограничным районам области. Экспозицию в культурно-досуговом центре посвятили Году педагога и наставника. Здесь представили портреты, пейзажи и натюрморты. Об этом сообщают в областном методическом центре «Народное творчество».

Во время открытия состоялась встреча с мастером декоративно-прикладного творчества Александром Хомрачевым. Умелец рассказал о своей жизни и творчестве, показал мастер-класс по изготовлению традиционной Мглинской глиняной игрушки. Народный мастер возродил это искусство тридцать лет назад и теперь щедро делится опытом и навыками создания игрушки-свистульки.

Организовали выставку и творческую встречу региональный департамент культуры и Брянское отделение «Союз художников России».

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