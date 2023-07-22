Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске чествовали работников торговли. Свой профессиональный праздник они традиционно встречают в четвертую субботу июля. В этом году он выпал на 22 июля. Накануне горожан, трудящихся в этой сфере, чествовали в Бежицкой районной администрации. Об этом сообщают в пресс-службе мэрии города.

Свои поздравления "виновникам торжества" адресовал заместитель главы администрации Алексей Ноздрачев. Он пожелал, чтобы работа приносила не только удовлетворение, но и достойную прибыль.

- Приятно чествовать людей, которые вносят свой посильный вклад в развитие района, а также в общественные и благотворительные дела, - сказал Алексей Владиславович.

Музыкальные подарки преподнесли артисты Городского Дворца культуры и искусств.

За добросовестный труд и значительный вклад в развитие торговли лучшим работникам вручили Почетные грамоты и благодарственные письма. А цветы и улыбки стали прекрасным дополнением праздничной атмосферы.