В Брянске в ближайшие три года обновят Бордовичский водозабор

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске ремонт Бордовичских водопроводных очистных сооружений проведут в ближайшие три года. Первый этап обновления в 2024 году. Он обойдется в 401 миллион рублей. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Ремонт коснется и нескольких повысительных станций в Брянске. Проектно-сметная документация сейчас на экспертизе. Затем будут определяться с подрядчиком.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

- Предстоящая реконструкция позволит заменить оборудование, автоматизировать многие технологические процессы, повысив в итоге качество питьевой воды в Брянске, - сказал заместитель главы Брянской городской администрации Станислав Кошарный. - Особенно актуальным обновление БВОС станет с учетом продолжающейся застройки территории старого аэропорта и улицы Флотской.

Реконструкция Бордовичских водопроводных очистных сооружений пройдет в рамках реализации регионального проекта «Чистая вода». Также продолжат работы по реконструкции и модернизации городских очистных сооружений.

Ежедневно из реки Десна Бордовичские водопроводные очистные сооружения поставляют в городскую сеть до 70% питьевой воды, около 62 000 кубометров. Сейчас сооружения полностью работоспособны, несмотря на то, что эксплуатируются с 1983 года. И все же за 40 лет используемые технологии очистки воды и оборудование физически и морально устарели.