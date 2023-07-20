Фото: мемориальный комплекс "Партизанская поляна", vk.com.

В Брянской области откроют выставку, посвященную почетным званиям. Экспозицию «Почетные звания Брянской области 2023» оформят в главном зале Музея истории партизанского движения мемориального комплекса «Партизанская поляна». Она будет открыта с 25 июля. Об этом сообщают в группе мемориального комплекса ВКонтакте.

Речь пойдет о населенных пунктах Брянщины, удостоенных званий. «Город партизанской славы», «Поселок партизанской славы», «Село партизанской славы», «Населенный пункт партизанской славы». Сегодня таких на карте области насчитывают 38.

Посетители смогут ознакомиться с краткой информацией о действиях партизанских отрядов в районах, их вкладе в освобождение Брянщины, а также о помощи мирных жителей партизанам на территории данных населенных пунктов.

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