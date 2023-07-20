Брянск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Брянск
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество20 июля 2023 7:45

В Брянске на доме художники нарисовали партизана Дмитрия Медведева

Портрет изобразили на пятиэтажке в Бежице
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба Брянского городского Совета.

Фото: пресс-служба Брянского городского Совета.

В Брянске на доме художники нарисовали партизана Дмитрия Медведева. Портрет прославленного брянца изобразили на стене пятиэтажного дома №75 в Бежице на одноименной улице. Об этом сообщают в пресс-службе Брянского городского Совета.

Московские художники трудились над муралом чуть больше недели. Они работали кистями, валиками и балончиками, кропотливо прорисовывая каждую деталь рисунка. Им потребовалось больше 40 литров и 70 баллончиков красок, а площадь арт-объекта составила больше 120 квадратных метров.

Создать портрет Дмитрия Медведева предложили ветераны и действующие сотрудники регионального УФСБ. Финансовую поддержку оказала глава города Марина Дбар.

КАРТИНА ДНЯ