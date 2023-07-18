Фото: "ЧП и ДТП Брянск", vk.com.

В Брянской области ожидают ливни с грозами и градом. Скорость ветра достигнет от 15 до 20 метров в секунду. Непогода проявит себя 18 июля с 11:00 до 20:00. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Такая погода может привести к чрезвычайным ситуациям. Возможны нарушения электроснабжения, ухудшение дорожных условий, обрушение слабоукрепленных и ветхих конструкций (широкоформатных рекламных щитов) и повреждение крыш зданий, падение деревьев, скопление сточных вод в низменных участках, на автомобильных дорогах, тротуарах, приусадебных участках частных жилых секторов, жилых зон многоквартирных домов, разрушение склонов оврагов, размытие дамб, дорог и насыпей, повреждение и гибель сельскохозяйственных культур.

Брянцев просят соблюдать все необходимые меры безопасности.