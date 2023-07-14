В Брянске комиссия оценила темп ремонта улицы Речной

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Володарском районе Брянска комиссия оценила темп капитального ремонта дороги на улице Речной. Протяженность магистрали составляет больше 5.6 километра, площадь асфальтирования – 58,7 тысяч квадратных метров. Это одна из самых протяженных дорог города. Она связывает Володарский и Бежицкий районы. Работы ведут по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Подрядчик проинформировал членов комиссии о том, что все работы идут по графику.

Сейчас строители завершили прокладку ливневой канализации, полностью установили бортовые камни и уложили выравнивающий слой асфальта. На объекте ведут отсыпку остановочных площадок, завершают монтаж линии наружного освещения.

Особенно комиссии обратила внимание на культуру выполнения работ. Проверили, убирается ли строительный мусор. С этим подрядчик справляется хорошо.