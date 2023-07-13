Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

В Брянске по улице Флотской достраивают детский сад. Работы идут по графику. Строители ведут монтаж инженерных сетей, отделочные работы, к 25 июля должна быть готова кровля. Оборудование и мебель - уже на торгах. Об этом сообщает губернатор Брянской области Александр Богомаз на своей странице ВКонтакте.

В срок в следующем году сдадут и школу пор улице Флотской. Зато есть сомнения по строящейся школе на старом аэропорту. Подрядчик из Якутии из 877 миллионов рублей за два с половиной месяца освоил только семь миллионов рублей. Здесь только начали забивать сваи, рабочих нет.

- Очевидно, что уже сорваны все сроки, график не соблюдается,- рассказал Александр Богомаз. – Заказчик - Брянская городская администрация - поставил вопрос о разрыве контракта в одностороннем порядке.