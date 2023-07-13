Брянская «Раздолина» привезла дипломы с международного фестиваля

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Брянская «Раздолина» привезла дипломы с 22-го Международного фестиваля фольклора и традиционной культуры «Горцы». Он прошел в Дагестане, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Поделиться своим творчеством, национальными особенности приехали таланты из Азербайджана, Белоруссии, Монголии, Южной Осетии, а также из разных регионов России: Калмыкии, Хакасии, Башкирии, Донецкой и Луганской Народных Республик, Астрахани, Белгорода, Ростова, Липецка, Тюмени, Ярославля и многих других. Наш регион представил ансамбль народной песни «Раздолина» городского Дома культуры Советского района.

Все коллективы участвовали в ярком праздничном шествии по центральным улицам Махачкалы. На базе Русского драматического театра в Махачкале прошли мастер-классы по народному вокалу и хореографии. Один из них провела руководитель ансамбля «Раздолина» Лариса Тимошенко. Она рассказала о брянской певческой традиции, об используемых народных инструментах и о многообразии традиционного костюма Брянской области.

В рамках фестиваля в селе Аверьяновка Кизлярского района состоялся праздник казачьей культуры «Русская поляна». И здесь брянская «Раздолина» блеснула своими талантами!

Брянский коллектив наградили дипломами от Министерства культуры и районных администраций Республики Дагестан.

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