В отдаленные деревни Брянщины пришел газ

Фото: "Новая жизнь".

В отдаленные деревни Клетнянского района пришел газ. Местные жители активно включились в программу догзификации. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Из 30 поданных на сегодняшний день заявлений строительство газопроводов с врезкой выполнили в 15.

Специалисты строят газопровод на улице Куйбышева в Клетне. Голубое топливо здесь подведут к границам участков двух домов. Также клетнянские газовики полным ходом ведут работы в Лутенском и Мужиновском сельских поселениях.

В деревне Мармазовка природным газом уже пользуются жители трех домов дома по улице Октябрьской. Продолжают прокладывать трубы газопровода по улице Школьной. Кроме того, газовики начали прокладку газопровода в деревне Неделька. Также, газопровод появится в деревнях Алень, Романовка, Борятино.

В прошлом году в рамках программы догазификации бесплатно провели газ в 46 домов.