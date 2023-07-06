Брянск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Брянск
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество6 июля 2023 6:24

В Брянске на улице Крахмалева нашли птенца коршуна

Пернатую находку передали орнитологу
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Советском районе Брянска в районе дома №53 на улице Крахмалева местные жители нашли предположительно птенца коршуна. Его обнаружили на газоне. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

На место выехали городские спасители. Пернатую находку поместили в картонную коробку и привезли в отряд управления по делам гражданской обороны и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций города Брянска. Позже птенчика предали орнитологу.

КАРТИНА ДНЯ