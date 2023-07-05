В Брянской области завершают ремонт дороги через деревню Колтово

Фото: управление автомобильных дорог Брянской области.

В Брянской области завершают капитальный ремонт дороги через деревню Брянск-Смоленск-Теменичи-Колтово, которая проходит через деревню Колтово Мичуринского сельского поселения. Работы ведут по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщают в управлении автомобильных дорог Брянской области.

На участке капремонта, протяженностью 1,1 километра уложили новое двухслойное асфальтобетонное покрытие, построили тротуары, которых никогда не было раньше. Установили крытый остановочный павильон, заменили дорожные знаки, нанесли пластиковую разметку со световозвращающими элементами. Подрядчику осталось сделать обочины на обновленном участке.

Фото: управление автомобильных дорог Брянской области.

После завершения ремонта дорога будет в течение шести лет находиться на гарантийном содержании.

Местные жители уже оценили красоту и удобство передвижения по отремонтированной магистрали.

- Из Брянска в Колтово и обратно ездит пригородный автобус, - говорит местная жительница Татьяна Федоровна. - Дорога теперь хорошая, добираться до областного центра стало значительно комфортнее. К тому же, у нас есть новая крытая остановка – дожидаться автобуса можно в любую погоду без проблем. А тротуаров у нас вообще не было никогда.