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Общество4 июля 2023 19:12

В брянском поселке Бытошь отремонтирую Дом культуры

Полностью здание обновят к осени
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В брянском поселке Бытошь отремонтирую Дом культуры. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

В Доме культуры обновят крышу и фасад, отремонтируют балкон внутреннего двора и колоны. Обновленное здание местные жители смогут оценить уже осенью.

Всего в Брянсокй бласти по различным проектам и программам отремонтировали и оснастили новым оборудованием 18 муниципальных домов культуры на общую сумму почти 80 миллионов рублей.

Работы проведут по нацпроекту «Культура».

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