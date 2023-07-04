Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В брянском поселке Бытошь отремонтирую Дом культуры. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

В Доме культуры обновят крышу и фасад, отремонтируют балкон внутреннего двора и колоны. Обновленное здание местные жители смогут оценить уже осенью.

Всего в Брянсокй бласти по различным проектам и программам отремонтировали и оснастили новым оборудованием 18 муниципальных домов культуры на общую сумму почти 80 миллионов рублей.

Работы проведут по нацпроекту «Культура».