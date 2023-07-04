Брянск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Брянск
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия4 июля 2023 9:37

В Брянске не подтвердили информацию о минировании арбитражного суда

На месте работали кинологи с собаками
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске не подтвердили информацию о минировании арбитражного суда. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

После сигнала на пульт оперативного дежурного ЕДДС на место выехали все службы жизнеобеспечения, в том числе команда кинологов. После окончания их работы факт минирования не подтвердили.

Через некоторое время сообщили о минировании теперь уже здания Бежицкого районного суда по улице Майской Стачки.

- На место выехали звено ДСЗ ПСО и специализированная техника, - сказали в мэрии города. - Дополнительная информация уточняется.

ЧПКАРТИНА ДНЯ