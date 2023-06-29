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Общество29 июня 2023 12:28

В брянской Дубровке побывали гости из Республики Беларусь

Они привезли передвижную выставку-экспозицию
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: администрация Дубровского района.

Фото: администрация Дубровского района.

В брянской Дубровке накануне Дня партизан и подпольщиков побывали гости из Республики Беларусь. Дубровчане встретили их хлебом-солью. Об этом сообщают в администрации Дубровского района.

Фото: администрация Дубровского района.

Фото: администрация Дубровского района.

Гости привезли передвижную выставку-экспозицию. В рамках проведения международного молодежного проекта «Дорогами памяти и славы». Выставка познакомила дубровчан с историей белорусского партизанского движения в годы Великой Отечественной войны. Автобусы с экспонатами остановились на центральной площади Дубровки. Выставку посетили люди разных возрастов.

Фото: администрация Дубровского района.

Фото: администрация Дубровского района.

Поселок партизанской славы Дубровка стал одним из пунктов автопробега программы патриотических мероприятий. Молодежь из Беларуси побывала и в Сещинском музее интернационального подполья. Специально для гостей провели экскурсию.

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