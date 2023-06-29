В брянской Дубровке побывали гости из Республики Беларусь

Фото: администрация Дубровского района.

В брянской Дубровке накануне Дня партизан и подпольщиков побывали гости из Республики Беларусь. Дубровчане встретили их хлебом-солью. Об этом сообщают в администрации Дубровского района.

Фото: администрация Дубровского района.

Гости привезли передвижную выставку-экспозицию. В рамках проведения международного молодежного проекта «Дорогами памяти и славы». Выставка познакомила дубровчан с историей белорусского партизанского движения в годы Великой Отечественной войны. Автобусы с экспонатами остановились на центральной площади Дубровки. Выставку посетили люди разных возрастов.

Фото: администрация Дубровского района.

Поселок партизанской славы Дубровка стал одним из пунктов автопробега программы патриотических мероприятий. Молодежь из Беларуси побывала и в Сещинском музее интернационального подполья. Специально для гостей провели экскурсию.