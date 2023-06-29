Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске в гимназии №6 капитально ремонтируют бассейн и малый спортивный зал. Капремонт проводят по программе «Модернизация школьных систем образования» за счет средств консолидированного бюджета, в том числе федерального. Стоимость работ- больше 14 миллионов рублей. За четыре месяца подрядчик кроме демонтажа старых отделочных материалов, оштукатуривания и окрашивания всех помещений, установил новые окна и двери, сделал новую электропроводку, завершает укладку напольной плитки в помещениях и работы с освещением. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Сейчас строители работают в помещении, где находится чаша бассейна, а также в малом спортзале. В бассейне укладывают плитку на стенах, а на полу уже уложили специальную «шершавую» плитку, чтобы дети могли избежать опасного скольжения. Установили систему «теплых полов», отделывают раздевалки и душевые для мальчиков и девочек, готовятся к отделке кабинет медицинского работника, инструкторской и тренерской.

- На финишной прямой - вопрос обновления фасада бассейна, -рассказал директор гимназии Александр Магон. -

. Проектно-сметная документация находится на экспертизе. Параллельно с фасадом будем завершать кровельные работы. Подрядчик уже утеплил крышу, смонтировал стяжку, осталось уложить мембрану. Это современное покрытие, обладающее повышенной износостойкостью.

В технических помещениях бассейна устанавливают и налаживают систему водоподготовки. Она будет обеззараживать воду и регулировать весь процесс подачи и слива воды. Как только закончат внутренние отделочные работы, приступят к монтажу системы видеонаблюдения, в малом спортивном зале, предназначенном для подвижных игр, также установят тренажеры.

- Завершив все необходимые работы, мы получим не просто бассейн, а многофункциональный спортивный объект, где ребята смогут не только поплавать, но и позаниматься на тренажерах, выразил уверенность начальник управления образования во время посещения объекта Иван Потворов. - Благодаря ремонту в малом спортивном зале часть уроков физкультуры для начальной школы также будет проводиться здесь, что снизит нагрузку основного спортзала. Темпы у подрядчика отличные, уверен, они всё закончат в срок, к началу нового учебного года.