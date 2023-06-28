Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске возле детского сада «Гармония» посадили сад памяти. Акцию «Память – вечная награда» посвятили 80-летию освобождения Брянщины и Дню партизан и подпольщиков, который отмечают 29 июня. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Руководители и воспитанники высадили туи в память о детях-партизанах, участниках Великой Отечественной войны. Дошкольный юнармейский отряд «Пламя» на каждое деревце установил таблички с именами юных героев.

- Мы продолжаем проект, который начинали в «Партизанской поляне», - сказал начальник управления образования Брянской городской администрации Иван Потворов. - Возможно, для присутствующих малышей наша встреча пока не совсем понятна и значима, но я верю, что буквально через 5-10 лет каждый их них, проходя мимо родного детского сада, посмотрит на посаженные деревья и вспомнит, что он присутствовал на таком нужном и важном событии увековечения памяти юных партизан Брянского края в годы Великой Отечественной войны.

К акции по посадке деревьев также присоединятся воспитанники и руководители лицея № 27 и детского сада № 120 «Семицветик» Брянска.

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