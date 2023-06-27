В Брянске отменили маршрутные такси №50-2 и №50-3

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске отменили два маршрутных такси. С 31 декабря 2023 года в рейс не будут выходить маршрутки №50-2 и №50-3. Сответствующее постановление подписал заместитель главы городской администрации по ЖКХ Станислав Кошарный. Об этом сообщают в пресс-службе мэрии.

Сотрудникам транспортного отдела городской администрации следует исключить сведения о маршрутах из реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок. Контролировать исполнение постановления будет заместитель главы горадминистрации Николай Голубоокий.