В Брянске опубликовали предварительные итоги довыборов в областную Думу

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Избирательная комиссия Брянской области опубликовала предварительные итоги голосования по довыборам депутата Брянской областной Думы седьмого созыва по Бежицкому одномандатному округу. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Голосование проходило с 24 по 25 июня на 17 избирательных участках. Избирателям выдали 5 802 бюллетеня.

На пять часов утра 26 июня результаты таковы: 4 261 голос получил Евгений Киселев, «Единая Россия», 756 голосов - Алексей Тимошков, «Справедливая Россия — За правду», 676 голосов - Дмитрий Гусев, ЛДПР.

- Недействительными оказались 102 бюллетеня, - рассказали в мэрии города.- Кандидату-самовыдвиженцу Марине Амиранашвили в регистрации облизбирком отказал.