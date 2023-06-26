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Общество26 июня 2023 6:55

Брянск признали лучшим муниципалитетом в сфере профилактики правонарушений

Итоги конкурса утвердили постановлением правительства Брянской области
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Брянск победил в конкурсе «Лучшее муниципальное образование Брянской области в сфере профилактики правонарушений». На втором месте – Клинцы, на третьем – Новозыбковкий городской округ. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Муниципалитеты, занявшие призовые места получат межбюджетные трансферты на сумму 150 тыс. рублей на дальнейшее проведение мероприятий по профилактике правонарушений, занявшие вторые и третьи места - 100 тысяч рублей и 50 тысяч рублей соответственно.

Итоги конкурса утверждены постановлением Правительства Брянской области №228 от 19 июня 2023 года.

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