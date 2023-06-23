В Брянске ветеран труда Антонина Филиппских встречает вековой юбилей

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Фокинском районе Бярнска 23 июня вековй юбилей встречает ветеран труда Антонина Филиппских. 40 лет жизни женщина посвятила труду на железной дороге в локомотивном депо «Брянск–2». Супруг юбилярши - Сергей Георгиевич Филиппских, ветеран Великой Отечественной войны, участник Сталинградской битвы, почетный железнодорожник, к сожалению, уже ушел из жизни. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Со знаменательной датой Антонину Михайловну поздравил глава Фокинской районной администрации Александр Гаврилов. Он пожелал ей крепкого здоровья, активного долголетия и бодрости духа.

Юбилей Антонина Филиппских встречает в кругу родных и близких.