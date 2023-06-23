В брянской Жуковке открыли мемориальные доски в память о погибших героях СВО

Фото: Администрация Жуковского муниципального округа.

В брянской Жуковке открыли мемориал в память о погибших героях СВО. На фасаде школы №1 в честь Давида Геунашвили, Никиты Стамикова, Александра Балахонова установили мемориальные доски. Здесь учились герои. Об этом сообщают в администрации Жуковского района.

Фото: Администрация Жуковского муниципального округа.

В церемонии открытия участвовали сестры и брат Давида Геунашвили, а также вдова и трое детей Никиты Стамикова.

Давид Геунашвили и Никита Стамиков погибли на Донбассе. За проявленную отвагу их наградили орденами Мужества посмертно. 22-летний Давид Геунашвили был призван в рамках частичной мобилизации. Он погиб в районе города Кременная. 29-летний боец ЧВК «Вагнер» Никита Стамиков сложил голову на поле боя в окрестностях Артемовска.

Фото: Администрация Жуковского муниципального округа.

Мемориальную доску также на фасаде Жуковской школы №1 открыли и в честь гвардии капитана Александра Сергеевича Балахонова.