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Общество23 июня 2023 12:44

В брянской Жуковке открыли мемориальные доски в память о погибших героях СВО

Памятные знаки установили на фасаде школы №1, где учились бойцы
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: Администрация Жуковского муниципального округа.

Фото: Администрация Жуковского муниципального округа.

В брянской Жуковке открыли мемориал в память о погибших героях СВО. На фасаде школы №1 в честь Давида Геунашвили, Никиты Стамикова, Александра Балахонова установили мемориальные доски. Здесь учились герои. Об этом сообщают в администрации Жуковского района.

Фото: Администрация Жуковского муниципального округа.

Фото: Администрация Жуковского муниципального округа.

В церемонии открытия участвовали сестры и брат Давида Геунашвили, а также вдова и трое детей Никиты Стамикова.

Давид Геунашвили и Никита Стамиков погибли на Донбассе. За проявленную отвагу их наградили орденами Мужества посмертно. 22-летний Давид Геунашвили был призван в рамках частичной мобилизации. Он погиб в районе города Кременная. 29-летний боец ЧВК «Вагнер» Никита Стамиков сложил голову на поле боя в окрестностях Артемовска.

Фото: Администрация Жуковского муниципального округа.

Фото: Администрация Жуковского муниципального округа.

Мемориальную доску также на фасаде Жуковской школы №1 открыли и в честь гвардии капитана Александра Сергеевича Балахонова.

Фото: Администрация Жуковского муниципального округа.

Фото: Администрация Жуковского муниципального округа.

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