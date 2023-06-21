Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Программа мероприятий в День памяти и скорби 22 июня 2023 года в Брянске. Мы собрали программу мероприятий в День памяти и скорби 22 июня 2023 года в Брянске. Самые главные и интересные мероприятия, которые состоятся в этот день, озвучили в пресс- службе Брянской городской администрации.

- В МБУК «ГДК Советского района» в 11.00, для детей пройдет поэтический час «Тот самый длинный день в году». В 12.00 в соцсетях и для детей, и для взрослых проведут урок памяти «Минувших дней святая память»;

- Сотрудники МБУК «ГДК им.Д.Н. Медведева» и для детей, и для взрослых в 10:30 проведут тематическую программу «Тот самый первый день войны». Здесь же для ветранов и пенсионеров в 11.00 пройдет митинг «41-й завещано помнить»;

- В филиале ДК пос. Бежичи в 11.00 для детей пройдет тематический час «День памяти и скорби». Здесь же в течение дня в соцсетях и для детей, и для взрослых, состоится онлайн акция «Свеча памяти»;

- В филиале ДК пос. Октябрьский 20-24 июня дл жителей проведут информационную выставку «Память навсегда». А 22 июня на сайте для жителей покажут информационное видео «41 — завещано помнить»;

- МБУК «ГДК им.Д.Е. Кравцова» на площади ГДК 22 июня в 12.00 вниманию детей и взрослых представят Радиогазету «22 июня ровно в 4 часа…нам объявили, что началась война»;

- ДК р.п. Радица-Крыловка в 10.00 представит радиогазету для населения «Никто не забыт, ничто не забыто!» Ровно в полдень у Обелиска воинам состоится возложение цветов «Мы помним»;

- МБУК «ГДК Володарского района» для населения в фойе первого этажа 19-25 июня организует работу выставок рисунков в рамках проведения детско-юношеской акции «Рисуем Победу – 2023!», «Такая есть профессия – учитель!», выставку-обозрение о выдающихся педагогах к Году педагога и наставника. Здесь же в 12.00 проведут час памяти «Бессмертен тот, кто Отечество спас»;

- Сотрудники ДК пос.Большое Полпино в 12.00 для населения проведут у памятника погибшим воинам Митнг «День памяти и скорби»;

- В МБУК ГДК железнодорожников в 10.00 проведут трансляцию радиогазеты « Мы этой памятью живём…» Посел пройдет концерт-реквием «Я помню, Я горжусь» Школьные лагеря. В 16.00 концерт- реквием «Мы этой памяти верны…»;

- МБУК «ГДКим. А.М. Горького» в 12.00 представит для населения информационно-патриотическую программа «День памяти и скорби»;

- МБУК «ДК пос. Белые Берега»19-22 июня для детей проведет конкурс детского рисунка «Мы, дети, против войны на планете!» А 22 июня в 10.30 тематическую встречу «Мы, дети, против войны на планете»;

- Городской Дворец культуры и искусства в 12.00 совместно с библиотекой им. П.Л. Проскурина в парке культуры и отдыха «Майский» проведет для детей и взрослых тематическую программу «Без объявления войны»;

- Брянское городское концертное объединение 21 июня в 12.00 в 19.00 покажет концертную программу ко Дню Памяти и скорби Брянского городского эстрадного оркестра в ДК Всероссийского общества слепых. А 23 июня в 17.00 в ЦПКиО им. 1000-летия г. Брянска.

Для детей и молодежи представят концертную программу Брянского городского оркестра народных инструментов.

21 июня в 23.00 на площади Воинской славы состоится всероссийская акция «Зажги свечу» и международная акция «Огненные картины войны».

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